Посол США подтвердил участие в ПМЭФ-2018
«Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе своё участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении», — заявил Родзянко.
По его словам, Хантсман направил письма, в которых заявил, что поощряет участие американских компаний в ПМЭФ.
«Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне», — отметил глава AmCham.
Ранее стало известно, что в пленарном заседании ПМЭФ примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.