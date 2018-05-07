Посол США подтвердил участие в ПМЭФ-2018

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.

«Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе своё участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении», — заявил Родзянко.

По его словам, Хантсман направил письма, в которых заявил, что поощряет участие американских компаний в ПМЭФ.

«Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне», — отметил глава AmCham.

Ранее стало известно, что в пленарном заседании ПМЭФ примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.