В рамках ПМЭФ-2018 пройдут теледебаты RT

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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2018 года пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».

В ходе дискуссии участники обсудят, возможно ли в современных реалиях сделать «Большую Евразию» от Атлантики до Тихого океана пространством сотрудничества, какие плюсы и минусы в развитии интеграции видят партнёры с Востока и Запада.

Кроме того, они порассуждают над тем, какие результаты получили страны Евразии от входа в интеграционные объединения, какой они видят свою роль в будущем и каков стратегический потенциал многостороннего трансъевразийского экономического сотрудничества.

Модератором дискуссии выступит ведущий телеканала RT Питер Лавелль. К участию в ней приглашены глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков и другие.

Ранее фонд «Росконгресс» объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению ПМЭФ.

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