«Росконгресс» объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению ПМЭФ

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Фонд «Росконгресс» объявил фотоконкурс, посвящённый подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что конкурс продлится с 30 апреля по 26 мая.

В этот период необходимо публиковать в Instagram свои фотографии с места проведения форума, а также красивых городских пейзажей Санкт-Петербурга под хештегом #фотоконкурсПМЭФ.

6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трёх победителей, которым будут вручены сувениры и призы.

«Условия участия: вы должны быть подписаны на наш Instagram: https://www.instagram.com/forumspbru/, сделать репост этого поста о конкурсе в свой профиль Instagram, на время конкурса ваши профили должны быть открытыми (чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие)», — говорится в пресс-релизе.

Особо подчёркивается, что фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементы эротики и насилия либо элементы, способные возбудить социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Фотографии не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к отдельному лицу и должны во всех отношениях соответствовать теме и духу конкурса.

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