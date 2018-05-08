Выездная сессия в рамках ПМЭФ пройдёт в Калмыкии 15 мая

Выездная сессия в рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт в Калмыкии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-центр ПМЭФ-2018.

Мероприятие состоится 15 мая в Элисте. Оно получило название «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор».

Среди главных тем — развитие производств с помощью высоких технологий, создание дополнительных рабочих мест, улучшение инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона.

Также планируется уделить внимание мерам, которые государство принимает для поддержки бизнеса.

Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.