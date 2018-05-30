Во Франции открыли обелиск русским защитникам страны времён Первой мировой войны

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На северо-востоке Франции открыли обелиск русским защитникам страны времён Первой мировой войны, сообщает телеканал «Звезда».

Памятник расположен на высоте Мон Спен, которую российские войска отбили весной 1917 года у императорской армии Германии. Во время сражения были убиты, ранены и пропали без вести почти 2 тыс. россиян.

Всего потери Русского экспедиционного корпуса, направленного на помощь союзникам, составили 5 тыс. человек.

В церемонии открытия обелиска приняли участие представители местных властей, российские дипломаты, потомки солдат и офицеров корпуса. Посол России во Франции Алексей Мешков выразил благодарность Парижу за дань уважения российским военным.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области открыли памятник герою Советского Союза Вячеславу Александрову.

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