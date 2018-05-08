В Оренбургской области открыли памятник герою Советского Союза Вячеславу Александрову

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В городе Соль-Илецке открыли памятник герою Советского Союза Вячеславу Александрову, сообщает Ria56.

Александров был командиром отделения 9-й парашютно-десантной роты отдельного 345-го парашютно-десантного полка ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он погиб в бою в 1988 году.

В церемонии открытия памятника приняли участие его мать, ветераны-фронтовики, участники патриотических объединений, воины-интернационалисты.

«Во все времена воинская доблесть и отвага, мужество и героизм защитников Отечества были опорой государства и народа. В нашей истории есть множество героических примеров. Одним из них является судьба нашего земляка Вячеслава Александрова», — заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области нашли обломки штурмовика Ил-2, на котором летал Герой Советского Союза Николай Евсюков.

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