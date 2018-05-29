Замглавы МИД России обсудил с вице-президентом бундестага «Северный поток — 2»

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Заместитель главы МИД России Владимир Титов провёл в Москве встречу с заместителем председателя бундестага Германии Вольфгангом Кубики. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России обсудил с вице-президентом бундестага «Северный поток — 2»
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Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы отношений России и Германии.

«Состоялся обмен мнениями по другим практическим аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, включая работу по продвижению проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

На встрече также было подчёркнуто отсутствие альтернатив «полноценной реализации Минских договорённостей по урегулированию» кризиса на Украине и продолжения переговоров в этой связи в рамках «нормандского формата».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отказаться от критики позиции Германии по строительству газопровода. 

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