Штайнмайер призвал Украину не критиковать Германию за позицию по «Северному потоку — 2»

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко призвал Киев не критиковать позицию Берлина за позицию по газопроводу «Северный поток — 2».
Штайнмайер призвал Украину не критиковать Германию за позицию по «Северному потоку — 2»
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«Вы не должны критиковать Германию в связи с «Северным потоком — 2», так как Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры на разных уровнях», — приводит ТАСС слова Штайнмайера.

Ранее Порошенко заявлял, что главными целями строительства газопровода «Северный поток — 2» являются «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало подготовки к постройке морского участка газопровода «Северный поток — 2» в Германии.

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