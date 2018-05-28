СМИ: Умер французский миллиардер Серж Дассо

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Французский миллиардер Серж Дассо умер на 94-м году жизни.
СМИ: Умер французский миллиардер Серж Дассо
  • © Philippe Wojazer
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, причиной смерти Дассо стал сердечный приступ.

Серж Дассо является сыном легендарного основателя французского концерна Dassault Aviation Марселя Дассо. Он возглавил компанию после смерти своего отца в 1986 году.

Основной деятельностью Dassault Aviation является экспорт реактивных бизнес-самолётов высокого класса.

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