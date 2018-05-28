СМИ: Умер французский миллиардер Серж Дассо

Французский миллиардер Серж Дассо умер на 94-м году жизни.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Serge Dassault, cinquième plus grande fortune française, est mort à 93 ans : https://t.co/I0R8sqXU7Tpic.twitter.com/a8bwWOfMVH — BFM Business (@bfmbusiness) 28 мая 2018 г.

По данным телеканала, причиной смерти Дассо стал сердечный приступ.

Серж Дассо является сыном легендарного основателя французского концерна Dassault Aviation Марселя Дассо. Он возглавил компанию после смерти своего отца в 1986 году.

Основной деятельностью Dassault Aviation является экспорт реактивных бизнес-самолётов высокого класса.