В Госдуме ответили на заявление Нидерландов по делу о крушении MH17

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что нидерландское «правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России» в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

«Это беспочвенное и бездоказательное обвинение. Мы многократно предлагали оказать помощь в расследовании этого инцидента. Однако нам отказывали, а теперь обвиняют. Но где доказательная база? Без неё можно обвинить кого угодно», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Австралия призвали Россию начать переговоры «для установления справедливости» в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком расследование крушения Boeing MH17.