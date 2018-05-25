Мэй предложила помощь британских властей в расследовании крушения MH17

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила международной следственной группе (JIT) помощь в расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
Мэй предложила помощь британских властей в расследовании крушения MH17
  • Reuters

Об этом сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера. Он отметил, что накануне между Мэй и украинским президентом Петром Порошенко состоялся телефонный разговор.

«Стороны обсудили заявление JIT о том, что ракета, сбившая самолёт рейса MH17, принадлежала российской армии. Также они указали, что такие действия вписываются в общую картину российских агрессивных действий. Премьер предложила JIT со стороны Британии полную поддержку в расследовании инцидента, при котором погибли десять британских граждан», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года

МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине.

В августе 2017 года Генпрокуратура России передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием крушения Boeing 777 Malaysia Airlines на Украине в июне 2014 года.

Также международные следователи получили от России дополнительные данные с радаров в момент крушения самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить