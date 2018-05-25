Госдеп: США доверяет выводам Нидерландов по крушению MH17

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Госдепартамент США полностью доверяет выводам нидерландской комиссии по крушению малайзийского Boeing рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, на востоке Украины в июле 2014 года.

«Соединённые Штаты полностью доверяют выводам JIT, представленным генпрокурором Нидерландов сегодня... Мы напоминаем о требовании Совбеза ООН о том, чтобы виновные… были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

В нём также отмечается, что Россия должна объяснить свою роль в инциденте.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по крушению MH17 на Украине.

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