Гватемала попросила Венесуэлу и Швецию отозвать своих послов

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Министерство иностранных дел Гватемалы попросило власти Швеции и Венесуэлы отозвать послов из-за «вмешательства во внутренние дела». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Гватемалы.

«Поскольку послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео при исполнении своих обязанностей взяли на себя функции, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не соответствуют внешней политике страны, были отправлены запросы об их отзыве», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

Как отмечается, направление запросов не означает, что послы объявлены персонами нон грата в Гватемале. 

В сообщении указано, что правительство Гватемалы ожидает, что Швеция и Венесуэла предложат новые кандидатуры послов.

Ранее  посла Бельгии в ДР Конго отозвали в Брюссель из-за потери доверия.

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