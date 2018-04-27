Панама и Венесуэла договорились о возвращении ранее отозванных послов

Власти Венесуэлы и Панамы договорились о возвращении послов стран, отозванных ранее на фоне разногласий, об этом сообщает AVN со ссылкой на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Кроме того, Мадуро заявил, что в связи с процессом восстановления отношений 27 апреля будет возобновлено авиасообщение с Панамой.

Ранее стало известно, что власти Панамы отзывают своего посла из Венесуэлы и требуют от Каракаса также отозвать своего посла.

Также Венесуэла прекратила полёты панамской авиакомпании Copa Airlines в страну на 90 дней.