СМИ: Посла Бельгии в ДР Конго отозвали в Брюссель из-за потери доверия
Посла Бельгии в Демократической Республике Конго (ДРК) Бертрана Де Кромбрюгге отозвали в Брюссель из-за потери доверия со стороны главы бельгийского МИД Дидье Рейндерса.
- globallookpress.com
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Как сообщает sudinfo.be, в МИД Бельгии выступали за жёсткий подход в отношении президента ДРК Жозефа Кабилы. В свою очередь, экс-посол поддерживался более прагматичной позиции.
Новый посол Бельгии в ДРК пока не назначен.
Как отмечается, Де Кромбрюгге возглавлял дипмиссию с января 2016 года.
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