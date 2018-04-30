СМИ: Посла Бельгии в ДР Конго отозвали в Брюссель из-за потери доверия

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Посла Бельгии в Демократической Республике Конго (ДРК) Бертрана Де Кромбрюгге отозвали в Брюссель из-за потери доверия со стороны главы бельгийского МИД Дидье Рейндерса.
СМИ: Посла Бельгии в ДР Конго отозвали в Брюссель из-за потери доверия
  • globallookpress.com
  • © ZUMAPRESS.com

Как сообщает sudinfo.be, в МИД Бельгии выступали за жёсткий подход в отношении президента ДРК Жозефа Кабилы. В свою очередь, экс-посол поддерживался более прагматичной позиции.

Новый посол Бельгии в ДРК пока не назначен.

Как отмечается, Де Кромбрюгге возглавлял дипмиссию с января 2016 года.

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