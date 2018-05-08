СМИ сообщили об очередной поломке новейшего авианосца ВМС США «Джеральд Форд»

Новейший авианосец ВМС США «Джеральд Форд» был вынужден вернуться в порт из-за поломки, которая произошла во время плавания. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это вторая менее чем за год проблема с «главным упорным подшипником» двигательной установки авианосца. Из-за этого срок начала его боевой службы сдвинут на 2022 год.

В военно-морском командовании со ссылкой на компанию-судостроителя отметили, что поломка произошла в связи с «производственным дефектом», а не из-за «неправильной эксплуатации» экипажем.

В 2017 году сообщалось, что новейший авианосец США «Джеральд Форд» испытывает проблемы с системой взлёта и посадки самолётов палубной авиации, что не позволяет использовать его на полную мощность.