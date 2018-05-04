Турецкая оппозиция выбрала кандидата на выборы президента

Короткая ссылка
Парламентская фракция оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции выдвинула кандидатуру Мухаррема Индже на президентские выборы 24 июня, сообщает Associated Press.

По его словам, он будет представлять интересы не только сторонников партии, но и 80 млн граждан Турции.

Ранее стало известно, что правящая в Турции Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентские выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных