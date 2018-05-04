Турецкая оппозиция выбрала кандидата на выборы президента
Парламентская фракция оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции выдвинула кандидатуру Мухаррема Индже на президентские выборы 24 июня, сообщает Associated Press.
По его словам, он будет представлять интересы не только сторонников партии, но и 80 млн граждан Турции.
Ранее стало известно, что правящая в Турции Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентские выборы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube