На бывшем воинском полигоне в Калининградской области погиб ребёнок

На территории бывшего воинского полигона в Калининградской области погиб 12-летний мальчик, сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.

Отмечается, что во время игры на полигоне дети бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, который взорвался.

По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте, ещё двое детей получили осколочные ранения.

На месте работает следственная группа.

Заместитель главы районной администрации Михаил Макаров заявил, что трагедия произошла на полигоне, который около 20 лет не находится в собственности Минобороны и территория вокруг него не была огорожена.

Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.