Милонов оценил заявление главы Минфина США об эффекте санкций против России

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил заявление главы Минфина США Стивена Мнучина, который сказал, что последние санкции против России достигли желаемого эффекта.

«Соединённые Штаты хотели показать некоторым бизнесменам, что требуют от них безоговорочного подчинения и покорности», — заявил депутат.

Как отметил Милонов, Вашингтону частично удалось причинить отечественным предпринимателям дискомфорт, и ряд компаний теперь действительно оказались в непростой ситуации.

«С другой стороны, я надеюсь, санкции повлекут за собой ряд мер, которые предпримет государство, для укрепления суверенитета России и снижения зависимости нашей экономики от экономики США», — добавил парламентарий.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление Мнучина.

16 апреля член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал новые возможные санкции США против России.

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