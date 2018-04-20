Глава Минфина США заявил, что санкции против России достигли желаемого эффекта
- Reuters
Как сообщает Bloomberg, по его словам, введённые против ряда российских предпринимателей и компаний санкции имели «необходимый эффект».
«Мы не боимся применять эти инструменты. Мы применим их, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей», — сказал Мнучин.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.
6 апреля Министерство финансов США включило в санкционный список российских предпринимателей, госслужащих и компании.