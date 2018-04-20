Глава Минфина США заявил, что санкции против России достигли желаемого эффекта

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Последние антироссийские санкции достигли желаемого эффекта, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Глава Минфина США заявил, что санкции против России достигли желаемого эффекта
  • Reuters

Как сообщает Bloomberg, по его словам, введённые против ряда российских предпринимателей и компаний санкции имели «необходимый эффект».

«Мы не боимся применять эти инструменты. Мы применим их, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей», — сказал Мнучин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила. 

6 апреля Министерство финансов США включило в санкционный список российских предпринимателей, госслужащих и компании. 

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