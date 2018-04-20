Глава Минфина США заявил, что санкции против России достигли желаемого эффекта

Последние антироссийские санкции достигли желаемого эффекта, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Как сообщает Bloomberg, по его словам, введённые против ряда российских предпринимателей и компаний санкции имели «необходимый эффект».

«Мы не боимся применять эти инструменты. Мы применим их, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей», — сказал Мнучин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.

6 апреля Министерство финансов США включило в санкционный список российских предпринимателей, госслужащих и компании.