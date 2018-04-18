Источник: в США уведомили российское посольство об отсутствии планов введения новых санкций

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Администрация президента США Дональда Трампа уведомила посольство России в Вашингтоне о том, что в ближайшее время не планируется введение новых антироссийских санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

«Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет», — сказал представитель ведомства.

15 апреля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти намерены объявить о новых ограничениях в отношении России 16 апреля.

Позднее СМИ сообщили, что Трамп решил приостановить введение новых антироссийских санкций.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.

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