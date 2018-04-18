Хейли прокомментировала свои слова о новых санкциях против России

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя вопрос о новых санкциях в отношении России, заявила, что ей несвойственно путать что-либо.

«При всём уважении, я не путаюсь», — цитирует её телеканал CBS.

Ранее Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа, заявил, что Никки Хейли «опередила события», объявив, что антироссийские санкции будут введены в действие в ближайшее время.

15 апреля Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России 16 апреля.

Позднее СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых антироссийских санкций.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.

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