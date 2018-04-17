Советник Трампа заявил, что США рассматривают введение дополнительных санкций против России

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Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
Советник Трампа заявил, что США рассматривают введение дополнительных санкций против России
  • globallookpress.com
  • © Evan Golub

«Пакет дополнительных санкций (против России. — RT) находится в процессе рассмотрения, пока он не был утверждён», — уточнил он.

По словам Кудлоу, постпред США при ООН Никки Хейли «опередила события», объявив о том, что антироссийские санкции будут введены в действие в ближайшее время.

15 апреля Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России 16 апреля.

Позднее СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых антироссийских санкций.

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