Советник Трампа заявил, что США рассматривают введение дополнительных санкций против России
- globallookpress.com
- © Evan Golub
«Пакет дополнительных санкций (против России. — RT) находится в процессе рассмотрения, пока он не был утверждён», — уточнил он.
По словам Кудлоу, постпред США при ООН Никки Хейли «опередила события», объявив о том, что антироссийские санкции будут введены в действие в ближайшее время.
15 апреля Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России 16 апреля.
Позднее СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых антироссийских санкций.