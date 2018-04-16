Лавров: США угрожают россиянам санкциями за «неправильный выбор»
- © МИД России / Flickr
«Они же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал неправильный выбор на президентских выборах», — сказал Лавров.
По его словам, заявления властей США, что они никогда не будут наносить вред простым людям, являются ложью.
«Их настоящая цель — создать проблемы для сотен тысяч россиян», — подчеркнул Лавров.
6 апреля США ввели санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний.