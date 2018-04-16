Лавров: США угрожают россиянам санкциями за «неправильный выбор»

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Власти США угрожают российскому народу санкциями из-за «неправильного выбора», который они сделали. Об этом в интервью BBC заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: США угрожают россиянам санкциями за «неправильный выбор»
  • © МИД России / Flickr

«Они же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал неправильный выбор на президентских выборах», — сказал Лавров.

По его словам, заявления властей США, что они никогда не будут наносить вред простым людям, являются ложью.

«Их настоящая цель — создать проблемы для сотен тысяч россиян», — подчеркнул Лавров.

6 апреля США ввели санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний. 

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