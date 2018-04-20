Эксперт назвал преувеличением оценку США эффекта от антироссийских санкций

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что последние антироссийские санкции привели к получению желаемого эффекта.

«Думаю, Мнучин преувеличивает. Он делает заявление больше о желаемом, чем о действительном. Сам Трамп, например, достаточно нервно отозвался на объявление от его имени очередных санкций, которое осуществила постпред США при ООН Никки Хейли, и заявил, что пока не решился на новый этап ограничительных мер», — сказал он.

Безпалько также напомнил, что целый ряд стран продолжают жить под санкциями США, однако это не мешает им следовать собственному курсу.

«Санкционная политика и её инструменты достаточно ограниченные. Иран, например, живёт под санкциями уже очень давно. Китай тоже долгое время находился под ограничительными мерами. Тем не менее страны всё равно стараются вести свою собственную, самостоятельную политику и никоим образом не идут на условия для снятия санкций», — заключил политолог.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин положительно оценил эффект антироссийских санкций.