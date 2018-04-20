Король Свазиленда объявил о переименовании страны

Король Свазиленда Мсвати III заявил, что его страна сменила название.

Как сообщает The Guardian, страна была переименована в Королевство Эсватини.

По данным издания, решение было принято во время празднования в стране 50-летия со дня независимости Свазиленда от британского правления.

«Я хотел бы объявить, что Свазиленд вернётся к своему первоначальному имени», —заявил он на спортивном стадионе в городе Манзини.

По словам короля, данный шаг позволит государству вернуть название страны, которое было до момента британской колонизации.