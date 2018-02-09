В Сирии прошёл фестиваль боевых искусств

В Дамаске и Латакии прошёл фестиваль боевых искусств, сообщает ФАН. Его провели в рамках постоянного сотрудничества и координации между Россией и Сирией.

В мероприятии приняли участие мастера таких стилей, как кикбоксинг, самбо, айкидо, тхэквондо, каратэ, киокушинкай, муай тай.

Российскую сторону представляла делегация Российского союза боевых искусств. Как рассказали спортсмены, они очень рады быть в Сирии и поделиться своим опытом с местными мастерами.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.