В Сирии прошёл фестиваль боевых искусств

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В Дамаске и Латакии прошёл фестиваль боевых искусств, сообщает ФАН. Его провели в рамках постоянного сотрудничества и координации между Россией и Сирией.

В мероприятии приняли участие мастера таких стилей, как кикбоксинг, самбо, айкидо, тхэквондо, каратэ, киокушинкай, муай тай.

Российскую сторону представляла делегация Российского союза боевых искусств. Как рассказали спортсмены, они очень рады быть в Сирии и поделиться своим опытом с местными мастерами.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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