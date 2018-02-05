МИД прокомментировал заявление Тиллерсона о «влиянии» России в Латинской Америке
«Наша политика в отношении Латинской Америки открыта, не идеологизирована, не имеет скрытой повестки дня и не направлена против кого-либо. Это самоценное направление международной деятельности нашей страны», — говорится в комментарии ведомства.
Отмечается, что для России важна сильная, экономически устойчивая и политически «единая в её разнообразии» Латинская Америка.
Дипломаты подчеркнули, что отношения со странами региона основаны на значительной общности интересов, а связи носят многоплановый характер.
«Будем и дальше работать в интересах развития сотрудничества, строить не стены, а мосты на благо наших стран, их стабильности и устойчивого развития», — заключили в МИД.
Ранее Тиллерсон выразил озабоченность растущим влиянием России и Китая в Латинской Америке.
2 февраля американский министр призвал Мексику быть внимательной к возможному «вмешательству» России в президентские выборы в стране.