Тиллерсон предупредил Мексику об угрозе «вмешательства» России в выборы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному «вмешательству» России в президентские выборы в стране, которые запланированы на 1 июля.

«Мы знаем, что Россия запустила свои щупальца в выборы по всему миру... Я советую Мексике внимательно следить за происходящим», — сказал он на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил о признаках «вмешательства» России в предстоящие президентские выборы в Мексике.

В МИД России в ответ на это заявили, что Москва никогда не планировала и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.