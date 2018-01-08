В МИД прокомментировали заявление США о «вмешательстве» России в выборы в Мексике

Россия никогда не планировала и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Никаких не может быть сомнений в том, что мы никогда не планировали и не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране», — цитирует Интерфакс Рябкова.

По его словам, эти приёмы свойственны «прежде всего» США.

«Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Абсолютно это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы», — заключил дипломат.

Ранее помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал о существовании признаков «вмешательства» России в президентские выборы в Мексике.