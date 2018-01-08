Помощник Трампа заявил о наличии признаков «вмешательства» России в выборы в Мексике
«Говоря о России, нас всё больше беспокоит использование запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, а также применение в них кибер-инструментов», — заявил Макмастер.
По его словам, Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике.
Также он указал в качестве примера «российского вмешательства» референдум о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года.
В ноябре 2017 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слухи о якобы российском вмешательстве в предстоящие выборы в Мексике являются спекуляцией.