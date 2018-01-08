Помощник Трампа заявил о наличии признаков «вмешательства» России в выборы в Мексике

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что существуют признаки «вмешательства» России в предстоящие в июле президентские выборы в Мексике. Об этом сообщает The Hill.

«Говоря о России, нас всё больше беспокоит использование запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, а также применение в них кибер-инструментов», — заявил Макмастер.

По его словам, Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике.

Также он указал в качестве примера «российского вмешательства» референдум о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года.

В ноябре 2017 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слухи о якобы российском вмешательстве в предстоящие выборы в Мексике являются спекуляцией.