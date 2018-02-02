Тиллерсон выразил озабоченность в связи с растущим влиянием России в Латинской Америке

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность растущим влиянием России и Китая в Латинской америке. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Тиллерсона, растущее присутствие России в регионе  вызывает обеспокоенность.

«(Россия) продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям», — отметил он.

Кроме того, Тиллерсон заявил, что Пекин предлагает Латинской Америке «заманчивый путь развития», однако «в реальности они предлагают краткосрочную выгоду за счёт долгосрочной зависимости».

«Латинской Америке не нужны новые имперские силы», — подчеркнул госсекретарь.

1 февраля начинается турне Тиллерсона по странам Латинской Америки.

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Латинская Америка
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