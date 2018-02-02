«Решили навести порядок»: зачем госсекретарь США Тиллерсон отправляется в латиноамериканское турне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает своё первое турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. В течение недели он встретится с лидерами пяти государств — Мексики, Аргентины, Перу, Колумбии и Ямайки. С ними он обсудит вопросы иммиграции, безопасности, борьбы с наркотиками и экономического сотрудничества. Особый пункт поездки — «проблемные режимы» в Венесуэле и на Кубе. Какие интересы у США в Латинской Америке, выяснял RT

1 февраля 2017 года началось первое турне Рекса Тиллерсона в качестве госсекретаря США по странам Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна. В столице штата Техас — Остине — Тиллерсон выступил перед студентами Техасского университета, после чего отправился в соседнюю Мексику.

3 февраля главу внешнеполитического ведомства уже ждут в Буэнос-Айресе. Следующие по списку — Перу (5—6 февраля) и Колумбия (6 февраля). Визит Тиллерсона на Ямайку, которая станет заключительным пунктом турне, запланирован на 7 февраля. Эта бывшая британская колония — единственная не испаноязычная страна в маршруте Тиллерсона.

В официальном пресс-релизе Госдепа говорится, что основная цель текущего визита главы американской дипломатии — содействие «спокойствию, процветанию, энергетической безопасности и демократии в (Западном. — RT) полушарии». При этом отмечалось, что приоритеты политики администрации Трампа в отношении соседей по Новому Свету госсекретарь обозначит в ходе выступления перед техасскими студентами.

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В своей речи глава Госдепа призвал власти Венесуэлы к соблюдению Конституции и проведению свободных, открытых и демократических выборов. Тиллерсон отметил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на режим Николаса Мадуро, пока тот не вернётся к демократическому процессу.

По словам госсекретаря, народ Венесуэлы «страдает не от природной катастрофы,.. а от коррупционного режима, обкрадывающего свой народ». Тиллерсон напомнил, что многие страны ввели санкции против властей Венесуэлы, при этом подчеркнув: США не выступают за отстранение Мадуро от власти.

«Мы не выступаем за смену режима или отстранение от власти президента Мадуро, но мы выступаем за то, чтобы они вернулись к конституции», — заявил глава Госдепа.

Он также заявил, что будущее двусторонних отношений между Вашингтоном и Гаваной всецело зависит от действий кубинских властей.

«У Кубы есть возможность самостоятельно передать власть после десятилетий режима Кастро и пойти в новом направлении... Будущее наших отношений зависит от Кубы», — цитирует Тиллерсона ТАСС.

В своём выступлении перед студентами Техасского университета госсекретарь США коснулся и российской темы. По его словам, Вашингтон встревожен политикой Москвы в отношении латиноамериканских стран.

«Растущее присутствие России в регионе также является тревожным. Она продолжает продавать оружие и военное обмундирование недружественным режимам, которые не разделяют и не уважают наши демократические ценности», — подчеркнул Тиллерсон.

Он также обвинил Китай затягивании стран латиноамериканского региона в орбиту своего влияния.

«Стратегические союзники»

«Латиноамериканской политики как таковой у Трампа ранее не было», — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

По его словам, администрация нынешнего президента США предпочитала обращаться к конкретным проблемам в отношениях с Кубой, Венесуэлой и Мексикой. Теперь же Тиллерсон пытается исправить эту ситуацию, уверен эксперт.

Во всех латиноамериканских странах в «маршрутном листе» Тиллерсона у власти находятся «правые» правительства, которые поддерживают расширение сотрудничества с США, а президент Аргентины Маурисио Макри имеет бизнес-связи с Трампом ещё с 1980-х годов.

«Все эти страны, ключевые для США, — стратегические союзники прежней администрации Обамы», — отмечает Сударев.

Тем не менее, во всех государствах, куда едет Тиллерсон, за исключением Колумбии, после прихода к власти новой администрации Белого дома отношение к США ухудшилось. По данным чилийского исследовательского центра Latinobarometro, если в 2016 году к США положительно относились 56% аргентинцев, то в 2017-м — уже 49%. Аналогичный показатель для Перу — 75% и 69% соответственно. Но наиболее резкая динамика наблюдается в Мексике. Если в 2016 году 77% опрошенных хорошо воспринимали США, то в 2017 году таких оказалось лишь 48%.

«В Мексике сейчас сильнейший рост антиамериканских настроений, вызванных и депортациями, и воспоминаниями о закончившейся 170 лет назад американо-мексиканской войне, когда Соединённые Штаты отобрали половину территории Мексики», — заявил Сударев.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мексиканский политик

Reuters

«Русский след»

1 июля в Мексике пройдут президентские выборы. По последним данным соцопросов, в предвыборной гонке лидирует Андрес Мануэль Лопес Обрадор — бывший глава правительства федерального округа Мехико. Он выступает против любых пересмотров Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и поддерживает более суверенную внешнюю политику в отношении ближайшего соседа — США.

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Вашингтон, угрожая выйти из соглашения, настаивает на пересмотре ключевых пунктов NAFTA, из-за которых, по мнению США, капитал утекает в Мексику. Всё это, как пишет Los Angeles Times, вызывает серьёзную тревогу у мексиканских властей.

«Мексиканское руководство намекало, что оно может перестать поддерживать (США) по другим вопросам, таким как борьба с наркоторговлей и притоком иммигрантов из стран Центральной Америки в Соединённые Штаты, если с NAFTA будет покончено», — отмечает Los Angeles Times.

«Разрыв NAFTA будет означать сильнейший удар по экономике Мексики, потому что 80% всего экспорта и импорта страны приходится на Соединённые Штаты, и именно в рамках этого соглашения», — заявил в интервью RT декан Факультета экономических и социальных наук РАНХиГС RT Александр Чичин.

Аналитики характеризуют политическую ситуацию в Мексике как «достаточно сложную».

«Если договор NAFTA не будет продлён, то есть шансы, что Мексика очень сильно сдвинется влево», — говорит Сударев.

На фоне роста популярности Обрадора Белый дом озаботился возможным «русским вмешательством» в грядущие выборы. Об этом ещё в 2017 году говорил советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

Накануне тура госсекретаря по странам Латинской Америки, Тиллерсон получил обращение от сенатора-республиканца Марко Рубио и его коллеги-демократа Роберта Менендеса. Авторы послания, выдержки из которого приводит CBS News, попросили дипломата поднять вопрос российского влияния в ходе его визита. По мнению сенаторов, Москва использует «изощрённые технологии», и, чтобы этому воспрепятствовать, Вашингтон должен «помочь» соседям, используя механизмы USAID — Американского агентства по международному развитию.

«Это какая-то истерия, которую они распространяют по всему миру. Это как запасной аэродром, как только произойдёт какой-то провал, типа брексита или избрания Трампа, всегда есть на кого списать», — отметил Чичин. По его словам, если кто и может повлиять извне на латиноамериканские выборы, то это только сами США.

«Самый сложный пункт поездки»

В центре внимания во время визита Тиллерсона в Мексику, как отмечает американское издание The Hill, вероятнее всего, окажется проблема иммиграционной реформы, на которой настаивает Дональд Трамп: президент так и не отказался от идеи выстроить стену на американо-мексиканской границе. Этот и другие вопросы госсекретарь США обсудит в Мехико с президентом Энрике Пенья Ньето и министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо.

«Мексика — самый сложный пункт поездки Тиллерсона», — считает Чичин.

По его словам, это в том числе связано и с проблемой высылки из США детей нелегальных мигрантов (так называемых dreamers), а также с постоянными заявлениями Трампа, что за строительство стены заплатит Мексика. Это мексиканцы воспринимают как национальное унижение.

AFP

Осмотр плацдарма

Борьба с наркотиками формально будет на повестке дня в ходе визита главы американской дипломатии в Колумбию. Однако, как считает Чичин, наиболее важным вопросом всё-таки станет «обсуждение совместной стратегии США и Колумбии по борьбе против Венесуэлы».

«Проводя такую политику, Вашингтон прикрывался борьбой с наркотрафиком, который якобы осуществляли партизаны Колумбии с правительством Венесуэлы», — пояснил эксперт.

В 2016 году главная левая партизанская организация страны — «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (FARC) заключила соглашение с правительством и получила статус легальной политической партии. Однако переговоры с другими повстанческими группировками, в первую очередь — «Армией национального освобождения» (ELN), пока находятся на нулевой стадии и, по мнению Владимира Сударева, абсолютно бесперспективны.

В 2018 году в Колумбии пройдут президентские выборы.

«Ситуация в Колумбии очень неспокойная, известно, что США используют её как плацдарм для политических нападок на Венесуэлу. И когда Трамп несколько месяцев назад заявлял, что может даже прибегнуть к военной силе против Венесуэлы, все представляли, что угроза может исходить именно с территории Колумбии», — отметил Чичин.

По словам эксперта, Колумбию американцы полностью «подмяли под себя».

«Это реальный плацдарм. Нужно будет организовать «майдан» в Венесуэле — пожалуйста. Боевики проникнут, организуют перестрелку, «небесную сотню», — говорит Чичин.

Очаги социализма

Попытка сплотить страны региона против Венесуэлы и Кубы —немаловажный аспект американского турне Тиллерсона, уверены аналитики. Как отметила представитель Госдепа Хезер Науэрт, во время своей поездки госсекретарь «будет ратовать за то, чтобы уделить повышенное внимание кризису в Венесуэле». 5 января 2018 года США расширили санкции против руководства этой страны.

Помимо индивидуальных санкций США в августе прошлого года ввели ограничительные меры в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и запретили операции с гособлигациями этой страны, а также выплату дивидендов по ним. О необходимости более жёсткой санкционной политики против Венесуэлы говорил в начале года Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

«Тиллерсон очень хочет, чтобы латиноамериканские государства сплотились и совместно надавили на правительство Николаса Мадуро», — подчёркивает Сударев.

За время поездки Тиллерсон должен проверить готовность Аргентины, Перу, Мексики и Колумбии воздействовать на Венесуэлу, чтобы власть в этой стране сменилась, полагают эксперты. Тем временем в самой Венесуэле продолжается противостояние между президентом Николасом Мадуро и прозападной оппозицией. На данный момент внимание общественности и внешних игроков приковано к президентским выборам, которые должны состояться до 30 апреля 2018 года. Мадуро уже подтвердил своё участие.

Аналитики напоминают о недавнем «правом повороте» в странах региона. Вместо доминировавших ранее левых правительств, выступавших за независимую политику, особенно в отношениях с США, к власти пришли проамериканские либералы. После импичмента Дилмы Русеф в Бразилии, и прихода Маурисио Макри к власти в Аргентине, Венесуэла и Куба остались главными очагами социализма и независимой политики.

Рауль Кастро

globallookpress.com

© Vladimir Molina

Поэтому ещё один вопрос, который, согласно сообщениям Госдепа, намерен обсудить Тиллерсон во время своего турне, — «предстоящая недемократическая смена власти на Кубе». Ранее кубинский лидер Рауль Кастро обещал уйти с высших государственных постов уже в феврале этого года, однако отложил процесс передачи власти из-за ликвидации последствий урагана «Ирма». Кто станет его преемником, пока неизвестно.

«Серьёзно взялись за Латинскую Америку»

По информации Госдепа, во время визита Тиллерсона в Аргентину в центре внимания окажутся вопросы сотрудничества в области безопасности и экономики, в Перу — различные аспекты двустороннего сотрудничества и подготовка к проведению в этой стране Саммита Америк 13—14 апреля 2018 года, на Ямайке — проблемы экономического сотрудничества и энергетики.

«США также стремятся прибрать к рукам латиноамериканскую нефть, — отмечает Чичин. — Они сами хотят ей торговать».

До прихода к власти в Венесуэле Уго Чавеса именно американцы, прежде всего бывший работодатель Тиллерсона — Exxon Mobil, эксплуатировали большую часть нефтяных запасов страны. Кроме того, по словам экспертов, США стремятся поставлять в страны Латинской Америки и Карибского бассейна свой сжиженный газ.