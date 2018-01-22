ЕС ввёл санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы

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Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении семи высокопоставленных представителей Венесуэлы в связи с «продолжающимся ухудшением ситуации» в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Эти лица вовлечены в систему неуважения демократических принципов и верховенства закона, а также нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры включают запрет на въезд и заморозку активов.

Среди подпавших под санкции — главы МВД, национальной разведки, избирательной комиссии и Верховного суда Венесуэлы.

В ноябре Евросоюз ввёл оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы.

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