ЕС ввёл санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы

Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении семи высокопоставленных представителей Венесуэлы в связи с «продолжающимся ухудшением ситуации» в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Эти лица вовлечены в систему неуважения демократических принципов и верховенства закона, а также нарушения прав человека», — говорится в сообщении. Отмечается, что ограничительные меры включают запрет на въезд и заморозку активов. Среди подпавших под санкции — главы МВД, национальной разведки, избирательной комиссии и Верховного суда Венесуэлы. В ноябре Евросоюз ввёл оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы.