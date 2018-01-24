«Играть в футбол сложнее, чем управлять государством»: президент Аргентины — в интервью RT

Президент Аргентины Маурисио Макри побывал в Москве с официальным визитом. Он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и группой бизнесменов. В эксклюзивном интервью RT Макри рассказал о прошедших переговорах и перспективах сотрудничества Москвы и Буэнос-Айреса. Кроме того, глава государства поделился ожиданиями от грядущего ЧМ-2018 по футболу в России и объяснил, почему Лионель Месси лучше Диего Марадоны.

— Господин президент, в России прошла ваша встреча с Владимиром Путиным, и нам хотелось бы узнать, каковы, на ваш взгляд, главные точки соприкосновения между лидерами и странами.

— Между Аргентиной и Россией существует всеобъемлющее стратегическое партнёрство, как мы его охарактеризовали. И в этом партнёрстве мы совершили ряд подвижек. В декабре прошлого года мы подписали меморандум о взаимопонимании. В этот раз мы укрепили те договорённости, которые были достигнуты ранее, — готовность усиливать наше сотрудничество практически во всех сферах: безопасность, оборона, культура, спорт, наука, технологии, мирное использование атомной энергии, энергетика в целом, космос.

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Мы с президентом Путиным обсудили эту повестку дня, все сферы и решили также усилить торговые связи, поскольку отношения между нашими странами развиваются уже много лет, а торговле не уделялось особого внимания. Аргентина может быть стратегическим поставщиком продуктов питания для России. Москва, в свою очередь, хочет принимать участие в развитии нашей инфраструктуры.

Как уже сказал президент Путин, на нескольких аргентинских гидроэлектростанциях есть российское оборудование. Оно было установлено в 70-х годах прошлого века. Россия готова играть важную роль в развитии ядерной инфраструктуры Аргентины, а также в железнодорожной сфере — всё, что касается ремонта путей, поставки материалов для железных дорог. Мы говорили о необходимости устранения препятствий в санитарной и фитосанитарной области, а именно — помех, которые возникли с разрешениями на экспорт. Это нужно для того, чтобы мы смогли увеличить объёмы экспорта.

— В рамках визита в Россию вы также встретились с российскими бизнесменами. Каковы результаты этой встречи?

— Россия уже инвестирует в Аргентину, участвует в нескольких проектах в энергетической области, со стороны России есть ряд инициатив. «Газпром» ведёт переговоры с YPF (аргентинская нефтедобывающая компания. — RT) по поводу разработки офшорных месторождений, разработки месторождения Вака Муэрта.

«Росатом» сотрудничает с Министерством науки и технологии в сфере производства урана в Аргентине. Они уже продают нам изотопы для работающих станций.

В агропромышленной сфере Россия скоро начнёт инвестировать в строительство порта в провинции Буэнос-Айрес, они ждут последних разрешительных документов. Ещё одна российская железнодорожная компания полностью оснастила старый нерабочий цех, где будут оказывать услуги по ремонту оборудования.

Атомная электростанция «Атуча»

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— Поговорим о ЧМ-2018 по футболу. Аргентина выйдет в финал или нет?

— Я на всякий случай забронирую билет.

— А вы на кого возлагаете надежды?

— Я возлагаю надежды на Месси и на всех игроков. Думаю, у нас сильная команда, но на чемпионате мира очень большая конкуренция. Очень сложно выиграть его. А мы в Аргентине никак не можем избавиться от предрассудка, что если не мы, то никто не может стать чемпионом мира. Но ведь уже то, что мы участвовали в трёх финалах подряд, это прекрасно! Иногда нам просто не везёт в финале.

— Месси или Марадона? Этот вопрос всегда задают.

— Нет, ну я для себя уже выбрал.

— Месси?

— Да, Месси. Из-за постоянства и количества забитых голов. Ведь футбол постоянно развивается, как и всё в этой жизни. Сейчас тяжелее быть лучшим, чем раньше. Соперничество, тренировки — это обычное дело, но скорость у игроков другая.

— А у вас самого как обстоят дела с футболом?

— Я сейчас нахожусь в своей лучшей форме. Снова играл в это воскресенье. Недавно после травмы колена я не мог играть. Дело в том, что я всегда хорошо подавал мяч. А так как никто не бегает после пятидесяти, у меня есть время, чтобы подать мяч.

— Так что же проще: играть в футбол или управлять государством?

— В футбол играть сложнее.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины прошёл на московском стадионе «Лужники» 11 ноября 2017 года. Победу с минимальным счётом одержали гости — на 86-й минуте отличился Серхио Агуэро

Reuters

— Бедность — одна из самых важных проблем. Вы думаете, что находитесь на пути её решения? Какие ещё остались проблемы?

— Да, мы уже понизили показатели с 30 с чем-то до 28. Думаю, будем и дальше снижать показатели бедности. Медленно, ведь это долгий путь, но важно, чтобы с каждым днём мы чуть-чуть улучшали результат.

— Так вот какой «гол» вам нужно забить, господин президент...

— Не мне нужно, а я это пообещал народу. Для меня главное — знать, что я помогаю многим аргентинцам. Моя задача — помочь людям, чтобы у них было лучшее будущее и чтобы они были счастливы. Но это не единственная цель. Ведь нельзя просто взмахнуть волшебной палочкой. Нужно убедить всех, что им нужно внести свой вклад, чтобы улучшить свою жизнь.

— Спасибо, что уделили нам внимание. У нас совсем не осталось времени, а у меня ещё столько вопросов...

— Отвечу на них, когда приеду на чемпионат мира.