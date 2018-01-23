Президент России Владимир Путин и глава Аргентины Маурисио Макри подводят итоги переговоров в Москве

Российский лидер Владимир Путин принял в Москве президента Аргентины Маурисио Макри. В ходе переговоров главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в торгово-экономической и культурной сферах, а также совместное участие в крупных инвестиционных проектах. По итогам встречи Путин и Макри сделали заявление для прессы. RT вёл прямую трансляцию.