Президент России Владимир Путин и глава Аргентины Маурисио Макри подводят итоги переговоров в Москве

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RT
Российский лидер Владимир Путин принял в Москве президента Аргентины Маурисио Макри. В ходе переговоров главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в торгово-экономической и культурной сферах, а также совместное участие в крупных инвестиционных проектах. По итогам встречи Путин и Макри сделали заявление для прессы. RT вёл прямую трансляцию.

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