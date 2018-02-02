В США за январь количество рабочих мест увеличилось на 200 тысяч
Об этом сообщает Associated Press.
«Работодатели в США открыли 200 тыс. вакансий в январе, а зарплаты показали самый быстрый рост за последние восемь лет», — пишет агентство.
BREAKING: US employers added 200,000 jobs in January, paychecks rose at fastest pace in 8 years.— The Associated Press (@AP) 2 февраля 2018 г.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» заявил, что за год ему удалось добиться значительного снижения безработицы в США.