В США за январь количество рабочих мест увеличилось на 200 тысяч

Короткая ссылка
В США в январе количество открытых вакансий увеличилось на 200 тыс.

Об этом сообщает Associated Press.

«Работодатели в США открыли 200 тыс. вакансий в январе, а зарплаты показали самый быстрый рост за последние восемь лет», — пишет агентство.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» заявил, что за год ему удалось добиться значительного снижения безработицы в США.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru