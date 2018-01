СМИ сообщили об опечатке в приглашении на послание Трампа конгрессу США

В приглашении на выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом напечатали слово с ошибкой.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в ряде приглашений вместо State of the Union («О положении страны») было напечатано State of the Uniom.

Tickets to President Trump's first State of the Union address originally contained a spelling error. https://t.co/MrHhXOsx39pic.twitter.com/deit5fX06l — NBC News (@NBCNews) 29 января 2018 г.

Источники телекомпании сообщают, что пригласительные, содержащие опечатку, отозвали. Их собираются перепечатать.

Ранее сообщалось, что опечатка Трампа стала самым популярным хэштегом в американском сегменте Twitter.