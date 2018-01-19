В Великобритании не желавший работать сотрудник магазина пять раз «минировал» ТЦ
Инцидент произошёл в Брайтоне в графстве Восточный Суссекс на юге Англии.
Студент несколько раз звонил в торговый центр Churchill Centre и сообщал о «минировании». После этого полицейские отследили звонки и задержали его.
Сингх рассказал сотрудникам полиции, что не знал, как попросить выходной, чтобы уделить время учёбе в университете, а также «провести день в постели».
«Я подумал, что нужно просто сделать это и посмотреть, что произойдёт. Я не хотел пугать (людей), я не террорист», — сказал студент.
Он признался, что сделал пять звонков с угрозами. Судебное заседание по факту произошедшего пройдёт в феврале.