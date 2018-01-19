В Великобритании не желавший работать сотрудник магазина пять раз «минировал» ТЦ

В Великобритании задержали 21-летнего студента Аржунбира Сингха, сотрудника Apple Store, после того, как он пять раз сообщил о минировании торгового центра, в котором работал. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в Брайтоне в графстве Восточный Суссекс на юге Англии.

Студент несколько раз звонил в торговый центр Churchill Centre и сообщал о «минировании». После этого полицейские отследили звонки и задержали его.

Сингх рассказал сотрудникам полиции, что не знал, как попросить выходной, чтобы уделить время учёбе в университете, а также «провести день в постели».

«Я подумал, что нужно просто сделать это и посмотреть, что произойдёт. Я не хотел пугать (людей), я не террорист», — сказал студент.

Он признался, что сделал пять звонков с угрозами. Судебное заседание по факту произошедшего пройдёт в феврале.