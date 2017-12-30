В сирийском Дейр эз-Зоре налажена работа органов местного самоуправления

В сирийском городе Дейр эз-Зор налажена работа органов местного самоуправления. Об этом сообщается в заявлении представителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«В городе Дейр эз-Зор организована расчистка дорог, производится восстановление линий электропередач и водопровода, восстановлена мобильная связь. Налажена работа органов местного самоуправления...», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что 467 человек вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Дейр эз-Зор и Хомс.

В ноябре Генштаб Вооружённых сил Сирии объявил об окончательном освобождении Дейр эз-Зора от боевиков «Исламского государства»*.

Кандидат социологических наук, член Общественной палаты России Алексей Гришин в беседе с ФАН прокомментировал освобождение сирийского города.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.