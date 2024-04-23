Сунак: Британия направит свои истребители в Польшу в 2025 году

Лондон в 2025 году разместит на территории Польши истребители Typhoon британских ВВС. С заявлением об этом выступил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

По его словам, прозвучавшим на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, таким образом Великобритания покажет, насколько серьёзно относится к вопросу обеспечения противовоздушной обороны в республике.

«Мы хотим помогать в патрулировании польского воздушного пространства», — приводит слова Сунака ТАСС.

Ранее британский премьер сообщил о планах Лондона довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году.