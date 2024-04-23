Сунак: Лондон доведёт расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году
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По его словам, прозвучавшим в ходе состоявшейся в Варшаве пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, настало время объявить о «крупнейшем за жизнь целого поколения» усилении национальной обороны Соединённого Королевства.
«Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5% ВВП к 2030 году. Это начинается сегодня и постоянно будет расти каждый год», — цитирует британского премьера ТАСС.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Великобритания уже наращивает свой ядерный потенциал.