Антонов назвал запрет США на импорт российских металлов политизированным шагом
Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.
«Объявленные жёсткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг», — сказал посол.
Кроме того, Антонов назвал данный поступок «даже не выстрелом в ногу», а «пальбой без разбору».
Также Антонов заявил, что новыми санкциями против России США посылают Киеву сигнал не идти на переговоры.