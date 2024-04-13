Антонов назвал запрет США на импорт российских металлов политизированным шагом

Введённый США запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля является неоправданным и политизированным шагом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Объявленные жёсткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг», — сказал посол.

Кроме того, Антонов назвал данный поступок «даже не выстрелом в ногу», а «пальбой без разбору».

Также Антонов заявил, что новыми санкциями против России США посылают Киеву сигнал не идти на переговоры.