Антонов: новыми санкциями против России США посылают Киеву сигнал не идти на переговоры

Соединённые Штаты, вводя новые санкции против России, посылают сигнал Киеву не соглашаться на переговоры с Москвой.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«... цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведёт к погибели на фронте», — говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Также Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами.