Антонов: новыми санкциями против России США посылают Киеву сигнал не идти на переговоры
Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«... цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведёт к погибели на фронте», — говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Также Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами.