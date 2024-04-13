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Антонов: новыми санкциями против России США посылают Киеву сигнал не идти на переговоры

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Соединённые Штаты, вводя новые санкции против России, посылают сигнал Киеву не соглашаться на переговоры с Москвой.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«... цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведёт к погибели на фронте», — говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Также Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами.

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