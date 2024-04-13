Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами
Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счёт поставок сырья российского происхождения.
Как отметил глава британского Минфина Джереми Хант, «решительный шаг», который Лондон сделал совместно с Вашингтоном, «лишит ОПК России финансирования».
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Также агентство Reuters писало, что ЕС придётся бороться с США за алюминий в случае запрета на импорт из России.