США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, следует из сообщения американского Минфина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, запрет не коснётся металлов, произведённых до 13 апреля 2024 года.

Ранее агентство Reuters писало, что ЕС придётся бороться с США за алюминий в случае запрета на импорт из России.