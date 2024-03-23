МВД: в Россию экстрадировали экс-полицейского, обвиняемого в массовом убийстве
Информация об этом появилась в Telegram-канале МВД России.
«Сегодня в аэропорту Хошимин представители вьетнамских правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД России», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале текущего года в Подмосковье фигурант застрелил трёх женщин, похитил несколько миллионов рублей и дорогостоящий автомобиль.
Ранее Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам.
Также в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение убившую троих детей.