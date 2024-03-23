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МВД: в Россию экстрадировали экс-полицейского, обвиняемого в массовом убийстве

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Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых, бывший сотрудник ГИБДД, экстрадирован в Москву из Вьетнама.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МВД России.

«Сегодня в аэропорту Хошимин представители вьетнамских правоохранительных органов передали обвиняемого сотрудникам МВД России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале текущего года в Подмосковье фигурант застрелил трёх женщин, похитил несколько миллионов рублей и дорогостоящий автомобиль.

Ранее Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам.

Также в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение убившую троих детей.

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