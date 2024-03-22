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В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение убившую троих детей

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В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение 39-летнюю женщину, которая задушила троих своих детей в декабре 2022 года.
В Екатеринбурге отправили на принудительное лечение убившую троих детей
  • РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU.

Судья постановил освободить обвиняемую от уголовной ответственности и применить к ней меру в виде принудительного лечения в медицинской организации.

По данным следствия, в конце декабря 2022 года обвиняемая в квартире на улице Бажова в Екатеринбурге убила троих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения.

По информации агентства, женщина оставила записку своему супругу, в которой заявила, что в их младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь якобы «укусил змей искуситель».

Ранее Верховный суд Республики Татарстан приговорил жителя Казани Радика Тагирова к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в убийствах 31 пенсионерки, совершённых в 15 городах России.

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