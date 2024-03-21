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Жителя Казани приговорили к пожизненному заключению за убийства 31 пенсионерки

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Верховный суд Республики Татарстан приговорил жителя Казани Радика Тагирова к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в убийствах 31 пенсионерки, совершённых в 15 городах России.
Жителя Казани приговорили к пожизненному заключению за убийства 31 пенсионерки
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, суд счёл доказанными ещё три покушения на убийство и 33 разбойных нападения Тагирова на пожилых женщин. Все преступления Тагиров совершил с марта 2011 по октябрь 2012 года.

«Тагиров действовал однообразно: находил одиноких пожилых женщин, проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о жителе Новошахтинска, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек и покушение на убийство ребёнка.

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