Жителя Казани приговорили к пожизненному заключению за убийства 31 пенсионерки
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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, суд счёл доказанными ещё три покушения на убийство и 33 разбойных нападения Тагирова на пожилых женщин. Все преступления Тагиров совершил с марта 2011 по октябрь 2012 года.
«Тагиров действовал однообразно: находил одиноких пожилых женщин, проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о жителе Новошахтинска, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх человек и покушение на убийство ребёнка.