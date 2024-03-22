RT в Telegram
Подпишись

Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам

Короткая ссылка
Правдинский районный суд вынес приговор двум жителям Калининградской области, обвиняемым в убийстве пожилых супругов — ветеранов Великой Отечественной войны.
Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру области.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 13 годам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее виновными их признала коллегия присяжных.

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении преступления не признали.

Преступление было совершено в апреле 2007 года. Мужчины, которым на тот момент было 20 и 24 года, напали 83-летнюю женщину, избили и задушили её на глазах у 84-летнего мужа, а затем убили и его. После этого они похитили из квартиры золотые украшения и деньги на сумму 134 тыс. рублей.

В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установлении обстоятельств избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить