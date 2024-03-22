Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам

Правдинский районный суд вынес приговор двум жителям Калининградской области, обвиняемым в убийстве пожилых супругов — ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру области.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 13 годам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее виновными их признала коллегия присяжных.

В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении преступления не признали.

Преступление было совершено в апреле 2007 года. Мужчины, которым на тот момент было 20 и 24 года, напали 83-летнюю женщину, избили и задушили её на глазах у 84-летнего мужа, а затем убили и его. После этого они похитили из квартиры золотые украшения и деньги на сумму 134 тыс. рублей.

В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установлении обстоятельств избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге.