Калининградский суд приговорил обвиняемых в убийстве четы ветеранов к 13 годам
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру области.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 13 годам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее виновными их признала коллегия присяжных.
В ходе судебного заседания подсудимые свою вину в совершении преступления не признали.
Преступление было совершено в апреле 2007 года. Мужчины, которым на тот момент было 20 и 24 года, напали 83-летнюю женщину, избили и задушили её на глазах у 84-летнего мужа, а затем убили и его. После этого они похитили из квартиры золотые украшения и деньги на сумму 134 тыс. рублей.
В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установлении обстоятельств избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге.